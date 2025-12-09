Alkoholfahrt endet tödlich: Junger Beifahrer stirbt in Klinik

Hutthurm - Eine Fahrt unter Alkoholeinfluss ist in Niederbayern mit einem tragischen Unfall geendet. Während der 21-jährige Fahrer lediglich leichte Verletzungen erlitt, erlag sein gleichaltriger Beifahrer seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.

Der Audi überschlug sich mehrfach, ehe er nach rund 50 Metern zum Stehen kam. © Markus Zechbauer/zema-medien.de

Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-Jähriger am Sonntag gegen 2.30 Uhr mit seinem Audi auf der B12 in Richtung Passau unterwegs.

Auf Höhe Leoprechting kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen "überschlug sich hierbei mehrfach und kam nach etwa 50 Meter in einem Feld zum Liegen", so die Polizei.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er am Dienstag in einem Krankenhaus verstarb.

Die Polizei stellte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung fest. Sein Führerschein wurde daher sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.