Drama auf Baustelle: Arbeiter von Kran erfasst und mitgeschleift
Sengenthal - Im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt ist es zu einem tragischen Betriebsunfall gekommen, bei dem ein 52-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde.
Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstagnachmittag in Sengenthal von einem zwei Meter hohen Kranreifen erfasst.
Anschließend stürzte der Mann zu Boden und wurde mehrere Meter mitgeschleift.
Der Kran war der Polizei zufolge auf festen Schienen unterwegs, als es zu dem Unfall kam.
Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Unfallhergangs aufgenommen.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa