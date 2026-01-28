Drama auf Baustelle: Arbeiter von Kran erfasst und mitgeschleift

Ein Arbeiter ist in Sengenthal in der Oberpfalz von einem Kran erfasst und mitgeschleift worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Sengenthal - Im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt ist es zu einem tragischen Betriebsunfall gekommen, bei dem ein 52-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde.

Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)
Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto)  © Carsten Koall/dpa

Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstagnachmittag in Sengenthal von einem zwei Meter hohen Kranreifen erfasst.

Anschließend stürzte der Mann zu Boden und wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Der Kran war der Polizei zufolge auf festen Schienen unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Drama in Österreich: Teenager (†14) prallt beim Skifahren gegen Fels und stirbt
Bayern Unfall Drama in Österreich: Teenager (†14) prallt beim Skifahren gegen Fels und stirbt

Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: