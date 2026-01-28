Drama auf Baustelle: Arbeiter von Kran erfasst und mitgeschleift

Sengenthal - Im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt ist es zu einem tragischen Betriebsunfall gekommen, bei dem ein 52-jähriger Arbeiter schwer verletzt wurde.

Der Arbeiter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Laut Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstagnachmittag in Sengenthal von einem zwei Meter hohen Kranreifen erfasst.

Anschließend stürzte der Mann zu Boden und wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Der Kran war der Polizei zufolge auf festen Schienen unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.