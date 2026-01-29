Fußgänger von Auto erfasst: 49-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr
Weißenburg - Im mittelfränkischen Weißenburg ist ein 49-Jähriger von einem Auto erfasst worden. Laut Angaben der Polizei wurde der Mann bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.
Der 49-jährige Weißenburger wollte am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr die Schulstraße an einer Fußgängerfurt überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde, das in Richtung Bahnhof unterwegs war.
Am Steuer des Autos saß ein 22-Jähriger aus Weißenburg.
Der Fußgänger wurde durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert.
Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Erlangen geflogen. Auch am Donnerstag war sein Zustand laut Angaben der Polizei noch kritisch. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Unfall in der Schulstraße in Weißenburg: Staatsanwaltschaft ordnet Blutentnahme an
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Zudem wurde eine Blutentnahme bei den Unfallbeteiligten durchgeführt.
Am Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Weißenburg laufen.
Titelfoto: Vifogra / Janik Gutmann