Fußgänger von Auto erfasst: 49-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Weißenburg - Im mittelfränkischen Weißenburg ist ein 49-Jähriger von einem Auto erfasst worden. Laut Angaben der Polizei wurde der Mann bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle in der Schulstraße im Einsatz. © Vifogra / Janik Gutmann

Der 49-jährige Weißenburger wollte am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr die Schulstraße an einer Fußgängerfurt überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde, das in Richtung Bahnhof unterwegs war.

Am Steuer des Autos saß ein 22-Jähriger aus Weißenburg.

Der Fußgänger wurde durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Erlangen geflogen. Auch am Donnerstag war sein Zustand laut Angaben der Polizei noch kritisch. Der Autofahrer blieb unverletzt.