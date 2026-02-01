Trotz Tauwetter aufs Eis: Kind bricht in See ein! Passanten hören Hilferufe

Vöhringen/Augsburg - Ein 13-Jähriger ist auf einem zugefrorenen Badesee im Landkreis Neu-Ulm eingebrochen.

Der Junge betrat die Eisfläche trotz des Tauwetters – und brach ein. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Junge sei trotz des Tauwetters am Samstagnachmittag auf das Eis gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er eingebrochen, in das kalte Wasser gefallen und habe sich nicht mehr selbst aus dem Eis retten können.

Seine Hilferufe wurden glücklicherweise von Passanten gehört. Kurz darauf wurde der 13-Jährige von der Feuerwehr aus dem Badesee "Grüne Lunge" in Vöhringen gerettet.

Unterkühlt wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

Etliche Kilometer weiter sind in Augsburg zwei 14-Jährige auf dem Kuhsee nahe der Oberländer Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Jugendlichen trotz eines Betretungsverbots auf die Eisfläche gegangen.