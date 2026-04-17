Alles voller Düngemittel: Traktor im Kreisverkehr umgekippt

Gollhofen - Infolge eines Unfalls im Kreisverkehr hat ein Traktor sein Düngemittel auf der B13 verteilt. Die Feuerwehr rückte zu einem Gefahrstoffeinsatz aus.

Aus der umgekippten Anhängerspritze lief Düngemittel aus. © Kreisfeuerwehrverband Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim e. V.

Der Trecker war samt seiner Anhängerspritze am Donnerstagabend gegen 19.18 Uhr in einem Kreisverkehr nördlich von Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) umgekippt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte.

Anschließend lief das geladene Düngemittel aus, verschmutzte die Fahrbahn und triefte in ein angrenzendes Gewässer.

Personen kamen infolge des Traktor-Unfalls glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Kameraden mehrerer Feuerwehren waren anschließend im Einsatz, um die ausgelaufenen Chemikalien zu beseitigen. Im Wasser wurden dafür Sperren errichtet.