Alles voller Düngemittel: Traktor im Kreisverkehr umgekippt
Gollhofen - Infolge eines Unfalls im Kreisverkehr hat ein Traktor sein Düngemittel auf der B13 verteilt. Die Feuerwehr rückte zu einem Gefahrstoffeinsatz aus.
Der Trecker war samt seiner Anhängerspritze am Donnerstagabend gegen 19.18 Uhr in einem Kreisverkehr nördlich von Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) umgekippt, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte.
Anschließend lief das geladene Düngemittel aus, verschmutzte die Fahrbahn und triefte in ein angrenzendes Gewässer.
Personen kamen infolge des Traktor-Unfalls glücklicherweise nicht zu Schaden.
Die Kameraden mehrerer Feuerwehren waren anschließend im Einsatz, um die ausgelaufenen Chemikalien zu beseitigen. Im Wasser wurden dafür Sperren errichtet.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen rund um den umgekippten Anhänger derweil eine feucht schimmernde Schicht auf dem Asphalt.
Titelfoto: Bildmontage: Kreisfeuerwehrverband Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim e. V., NEWS5