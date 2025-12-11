Angefahrener Mann läuft nach Zusammenstoß einfach davon

Hof - Ein 63-Jähriger ist im oberfränkischen Hof von einem Auto erfasst worden und anschließend vom Unfallort geflüchtet.

Während sich die Beamten um die Unfallfahrerin kümmerten, kamen plötzlich Hinwiese über einen hilfsbedürftigen Mann herein. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach Angaben der Polizei bog eine 27-Jährige am Mittwoch mit ihrem Wagen bei Grün an einer Kreuzung nach links ab.

Obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte, betrat der Mann plötzlich die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nach Polizeiangaben nicht mehr ausweichen und fuhr den Fußgänger an.

Die Frau stieg demnach sofort aus und wollte nach dem Mann sehen. Dieser stand jedoch auf und verließ die Unfallstelle, ohne sich zu äußern.

Während die Beamten mit der Autofahrerin sprachen, ging den Angaben zufolge ein weiterer Hinweis ein.

Passanten brachten einen hilfsbedürftigen Mann zu Fuß in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den zuvor angefahrenen 63-Jährigen. Im Krankenhaus stellten die Beamten eine Verletzung im Gesicht des Mannes fest.