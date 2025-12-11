Angefahrener Mann läuft nach Zusammenstoß einfach davon
Von Roland Beck
Hof - Ein 63-Jähriger ist im oberfränkischen Hof von einem Auto erfasst worden und anschließend vom Unfallort geflüchtet.
Nach Angaben der Polizei bog eine 27-Jährige am Mittwoch mit ihrem Wagen bei Grün an einer Kreuzung nach links ab.
Obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte, betrat der Mann plötzlich die Fahrbahn. Die Fahrerin konnte nach Polizeiangaben nicht mehr ausweichen und fuhr den Fußgänger an.
Die Frau stieg demnach sofort aus und wollte nach dem Mann sehen. Dieser stand jedoch auf und verließ die Unfallstelle, ohne sich zu äußern.
Während die Beamten mit der Autofahrerin sprachen, ging den Angaben zufolge ein weiterer Hinweis ein.
Passanten brachten einen hilfsbedürftigen Mann zu Fuß in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den zuvor angefahrenen 63-Jährigen. Im Krankenhaus stellten die Beamten eine Verletzung im Gesicht des Mannes fest.
Ob diese von dem Unfall stammt oder bereits vorher bestand, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa