Frontalcrash nach missglücktem Überholmanöver: 51-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Arzberg - Am Mittwochabend löste ein missglücktes Überholmanöver auf der B303 im Landkreis Wunsiedel einen Frontalzusammenstoß aus. Eine der Fahrerinnen erlag ihren schweren Verletzungen.

Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß stark deformiert. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die 51-Jährige wollte im Fichtelgebirge einen Lastwagen überholen, wobei sie frontal in einen Wagen einer anderen Frau auf der Gegenspur krachte, wie die Polizei mitteilte.



Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerinnen in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit Hilfsgeräten befreit werden. Beide Fahrzeuge wurden stark deformiert.

Beide Frauen kamen nach der Erstversorgung an der Unfallstelle schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser, wo die 51-Jährige ihren Verletzungen erlag.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise – vor allem von dem bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt überholt wurde. Er könnte entscheidende Angaben zum Unfallhergang machen.