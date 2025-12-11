Vier Schwerverletzte bei Frontalcrash in Unterfranken

Frickenhausen am Main - In Frickenhausen bei Würzburg sind am Mittwochabend vier Menschen bei einem Frontalzusammenstoß laut Polizei schwer verletzt worden.

Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt. © NEWS5/Pascal Höfig

Nach den ersten Ermittlungen war eine 61 Jahre alte Autofahrerin gemeinsam mit ihrem 49-jährigen Beifahrer auf der Staatsstraße 2418 in einem VW Tiguan von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit unterwegs, als der Wagen bei Frickenhausen aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es dann zum frontalen Crash mit einem entgegenkommenden Opel Astra.

Sowohl die beiden Personen im VW als auch die 25 und 27 Jahre alten Insassen des Opels seien durch die Wucht des Aufpralls mit schweren Verletzungen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen gewesen.