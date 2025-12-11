 686

Horror-Crash auf A73: Feuerwehr schneidet Schwerverletzten aus gurtlosem Oldtimer

Ein Oldtimer ohne Sicherheitsgurte ist auf der A73 in einem schweren Unfall verwickelt worden. Der Fahrer musste mit einem Hubschrauber abgeholt werden.

Von Marco Schimpfhauser

Zapfendorf - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg sind am Donnerstagnachmittag ein Oldtimer aus dem Jahr 1967 und ein VW Caddy auf der A73 kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Goggomobil-Fahrer in eine Klinik.

Das Goggomobil aus dem Jahr 1967 hat keine Sicherheitsgurte. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.
Das Goggomobil aus dem Jahr 1967 hat keine Sicherheitsgurte. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.  © News5

Nach bisherigen Informationen ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Breitengüßbach Nord.

Offenbar wollte der kleine Oldtimer gerade auf die Autobahn auffahren, als er mit dem Transporter zusammenstieß. Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar. Das Goggomobil wurde daraufhin in die Leitplanke geschleudert.

Der 57 Jahre alte Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt: "Er gilt als schwerverletzt und wir hoffen, dass er den Unfall auf jeden Fall wohlbehütet überleben wird", so Christian Barth, stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Angefahrener Mann läuft nach Zusammenstoß einfach davon
Bayern Unfall Angefahrener Mann läuft nach Zusammenstoß einfach davon

Angesichts der Tatsache, dass dieses Auto nicht nur keine Airbags und ähnliche Sicherheitstechnik hat, sondern noch nicht einmal Gurte, hat der Schutzengel wohl doch wertvolle Arbeit geleistet, wie ein weiterer Retter zusammenfasst.

Mini-Bauweise des Oldtimers problematisch für die Helfer

Auch der Fahrer des VW Caddys musste in eine Klinik gebracht werden. Er konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien.
Auch der Fahrer des VW Caddys musste in eine Klinik gebracht werden. Er konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien.  © News5

"Man kann hier von Glück sprechen, dass der Fahrer von dem Oldtimer so mehr oder weniger gut aus der Lage rausgekommen ist", zieht Kreisbrandmeister Christoph Kurz Bilanz.

Das Bergen war dennoch eine Herausforderung: "Kompliziert war an dem Fahrzeug ganz einfach die sehr beengten Platzverhältnisse, weil es ein kleines Fahrzeugmodell ist."

Der Schwerverletzte wurde nach Bayreuth in eine Klinik geflogen. Auch der Fahrer des Caddys wurde bei dem Unfall verletzt. Es handle sich dabei laut Polizei um einen 39 Jahre alten Mann.

Frontalcrash nach missglücktem Überholmanöver: 51-Jährige verstirbt im Krankenhaus
Bayern Unfall Frontalcrash nach missglücktem Überholmanöver: 51-Jährige verstirbt im Krankenhaus

Dieser konnte sich jedoch selbstständig aus seinem Volkswagen befreien und wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Der Mann aus dem Landkreis Augsburg erlitt laut Polizei "leichtere Verletzungen".

Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 60.000 Euro. Ein Gutachter hilft den Beamten bei den Ermittlungen.

Titelfoto: News5

Mehr zum Thema Bayern Unfall: