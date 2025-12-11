Horror-Crash auf A73: Feuerwehr schneidet Schwerverletzten aus gurtlosem Oldtimer

Zapfendorf - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg sind am Donnerstagnachmittag ein Oldtimer aus dem Jahr 1967 und ein VW Caddy auf der A73 kollidiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Goggomobil-Fahrer in eine Klinik.

Das Goggomobil aus dem Jahr 1967 hat keine Sicherheitsgurte. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. © News5

Nach bisherigen Informationen ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Breitengüßbach Nord.

Offenbar wollte der kleine Oldtimer gerade auf die Autobahn auffahren, als er mit dem Transporter zusammenstieß. Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar. Das Goggomobil wurde daraufhin in die Leitplanke geschleudert.

Der 57 Jahre alte Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt: "Er gilt als schwerverletzt und wir hoffen, dass er den Unfall auf jeden Fall wohlbehütet überleben wird", so Christian Barth, stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Angesichts der Tatsache, dass dieses Auto nicht nur keine Airbags und ähnliche Sicherheitstechnik hat, sondern noch nicht einmal Gurte, hat der Schutzengel wohl doch wertvolle Arbeit geleistet, wie ein weiterer Retter zusammenfasst.