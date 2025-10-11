Schwerer Unfall nach Vorfahrt-Missachtung: Auto gerät unter Traktoranhänger

Aßling - Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktoranhänger ist die vordere Hälfte eines Autos unter den Anhänger geraten und stecken geblieben.

Eine 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die beiden jungen Insassen des Autos wurden bei dem Unfall am Freitag gegen 20 Uhr verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 60 Jahre alte Traktorfahrer sei mit dem Gespann nach links auf eine Straße in Aßling (Landkreis Ebersberg) abgebogen und habe einem 21-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Die 18-jährige Beifahrerin im eingeklemmten Auto erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der 21 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.