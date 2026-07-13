Audi TT und Transporter zerfetzt: Drei Menschen sterben bei Horror-Unfall

Stammham - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr krachten auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stammham und Kösching in einer langgezogenen Kurve ein Transporter und ein Audi TT frontal zusammen. Laut Polizei starben insgesamt drei Personen.

Der Fahrer des Audi TT starb vor Ort. © NEWS5 / Lars Haubner

Der 32-jährige Fahrer des Audi TT wurde durch den Zusammenstoß im Landkreis Eichstätt so massiv eingeklemmt, dass er von Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden konnte.

Auch der Fahrer und der Beifahrer des Transporters mussten von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden.

Der 48-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Beifahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später ebenfalls verstarb.