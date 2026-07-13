Traktor überschlägt sich: Fahrer wird aus Kabine geschleudert

Innernzell - Bei einem Unfall im Landkreis Freyung-Grafenau wurde ein 66-Jähriger schwer verletzt.

Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Traktorfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa (2)

Der Traktor des Mannes hatte sich am Sonntagnachmittag im niederbayerischen Innernzell überschlagen, teilte die Polizei mit.

Zuvor war der Mann den Angaben nach im Ortsteil Schlag von der Fahrbahn abgekommen. Auf abschüssigem Gelände kippte das tonnenschwere Fahrzeug um. Die Scheiben des Traktors brachen beim Überschlag und der 66-Jährige wurde hinausgeschleudert.

Laut Polizei blieb er schwer verletzt auf einer Wiese liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.