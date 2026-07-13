Traktor überschlägt sich: Fahrer wird aus Kabine geschleudert
Innernzell - Bei einem Unfall im Landkreis Freyung-Grafenau wurde ein 66-Jähriger schwer verletzt.
Der Traktor des Mannes hatte sich am Sonntagnachmittag im niederbayerischen Innernzell überschlagen, teilte die Polizei mit.
Zuvor war der Mann den Angaben nach im Ortsteil Schlag von der Fahrbahn abgekommen. Auf abschüssigem Gelände kippte das tonnenschwere Fahrzeug um. Die Scheiben des Traktors brachen beim Überschlag und der 66-Jährige wurde hinausgeschleudert.
Laut Polizei blieb er schwer verletzt auf einer Wiese liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus.
Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls laufen. Am Traktor sei ein Totalschaden von rund 20.000 Euro entstanden, so die Polizei.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa (2)