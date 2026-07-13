Tödlicher Unfall auf B173: Autofahrer kracht in Lkw
Von Shireen Broszies
Michelau - Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf der B173 bei Michelau (Landkreis Lichtenfels) ums Leben gekommen.
Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte.
Demnach geriet sein Wagen am Montag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen.
Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde nach dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Die B173 ist auf Höhe von Michelau in Fahrtrichtung Kronach bis auf Weiteres voll gesperrt, wie der Sprecher mitteilte. Die Sperrung dauert an, bis die Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen ist.
Erstmeldung 7.13 Uhr, zuletzt aktualisiert 8.44 Uhr
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa