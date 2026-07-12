Navi führt BMW-Fahrer in die Irre: Unfall endet mit eingeklemmtem Fuß und Ohrfeige

Raubling – Ein zunächst einfacher Verkehrsunfall am Sonntagmorgen eskalierte binnen kurzer Zeit. Ein 41-Jähriger aus Aschaffenburg verließ mit seinem BMW die A8 . Weil ihn sein Navi zum Wenden aufforderte, fuhr er nach dem Kreisverkehr ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten nach links über zwei Sperrflächen.

Der Unfall nahm plötzlich eine unerwartete Wendung. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Zur gleichen Zeit war ein 62-Jähriger aus Sindelfingen mit seinem VW von Raubling kommend auf der linken Spur unterwegs, so die Polizei Brannenburg.

Das plötzliche Wendemanöver des BMW-Fahrers kam für ihn völlig überraschend: Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal gegen die linke Heckseite des BMW. Verletzt wurde niemand, es blieb bei einem Blechschaden.

Doch plötzlich nahm der Unfall eine unerwartete Wendung: Nach einem kurzen Gespräch wollten die beiden Männer ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich bringen. Dabei geriet der Fuß des 62-Jährigen unter den BMW. Weil die Hinterachse des Wagens vermutlich infolge des Unfalls blockierte, konnte der 41-Jährige zunächst nicht zurücksetzen.

Erst nach mehreren Versuchen – rund eine Minute später – gelang es ihm, den Fuß des Mannes zu befreien.

Der 62-Jährige reagierte darauf außer sich vor Schmerzen und Wut: Er schlug eine Delle ins Dach des BMW und verpasste dem Fahrer eine Ohrfeige.