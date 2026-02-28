Audi überschlägt sich und kracht in Garten: Einsatzkräfte kommen nicht an Verletzten ran
Hohenwart - Bei einem Unfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.
Der Fahrer kam am Freitagabend im Hohenwarter Ortsteil Freihausen von der Straße ab.
Wie die Polizei berichtete, durchbrach der Audi einen Gartenzaun, touchierte eine Hauswand, überschlug sich und blieb an einer Garage liegen.
Der Hausbewohner hörte einen fürchterlichen Krach und dann gespenstische Ruhe, beschreibt er den Reportern von Vifogra: "Ich konnte das erst gar nicht zuordnen", so Josef D.
Als er rausging, um nach den Rechten zu schauen, traute er seinen Augen kaum: Ein Auto lag in seinem Garten. "Es war so skurril, dass ich da eigentlich erst einmal einige Augenblicke gebraucht habe, das zu erfassen."
Unfall bei Hohenwart erfordert vollen Einsatz: Auto muss umgelegt werden
Schwerverletzter im Audi eingeklemmt: Feuerwehr entscheidet sich für "Crash-Rettung"
Der Fahrer war schwerverletzt im Audi eingeklemmt. "Die Schwierigkeit bei dem Einsatz war, wir sind mit der technischen Rettung nicht ans Fahrzeug hingekommen", berichtet Roland Müller, Kreisbrandinspektor im Landkreis Pfaffenhofen.
Aufgrund der Notlage des Patienten war Eile geboten. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daher zu einer sogenannten "Crash-Rettung".
"Normal arbeitet die Feuerwehr patientenschonend, sodass der Patient keine weiteren Schäden davonträgt. Das war hier nicht mehr möglich, weil bereits die Atmung eingetrübt war und wir den Patienten so schnell wie möglich aus dem Auto befreien haben müssen", erklärt der Einsatzleiter des Rettungsdiensts, Robert Engel, die Lage.
Das Auto wurde umgelegt und der Patient durch die Tür gerettet. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.
Wie genau es zum Unfall kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 40.000 Euro.
