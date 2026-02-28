Audi überschlägt sich und kracht in Garten: Einsatzkräfte kommen nicht an Verletzten ran

Hohenwart - Bei einem Unfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der Audi hatte sich überschlagen und war an der Garage zum Liegen gekommen. © vifogra/Friedrich

Der Fahrer kam am Freitagabend im Hohenwarter Ortsteil Freihausen von der Straße ab.

Wie die Polizei berichtete, durchbrach der Audi einen Gartenzaun, touchierte eine Hauswand, überschlug sich und blieb an einer Garage liegen.

Der Hausbewohner hörte einen fürchterlichen Krach und dann gespenstische Ruhe, beschreibt er den Reportern von Vifogra: "Ich konnte das erst gar nicht zuordnen", so Josef D.

Als er rausging, um nach den Rechten zu schauen, traute er seinen Augen kaum: Ein Auto lag in seinem Garten. "Es war so skurril, dass ich da eigentlich erst einmal einige Augenblicke gebraucht habe, das zu erfassen."