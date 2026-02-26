Tragödie auf glatter Straße: Frau (†58) stirbt bei Frontal-Crash

Sparneck - Am Donnerstagmorgen kam es auf der Straße zwischen Bad Weißenstadt und Sparneck zu einem tragischen Unfall . Eine Autofahrerin krachte frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen und starb wenig später im Krankenhaus.

Die VW-Fahrerin (†58) starb im Krankenhaus. © NEWS5 / Stephan Fricke

Gegen 5.30 Uhr war eine 58-jährige Frau aus Bad Weißenstadt auf dem Weg nach Sparneck. In einer Rechtskurve, die über den Waldstein bergab führt, krachte sie frontal gegen den Audi eines 62-jährigen Fahrers, der ihr entgegenkam.

Wie die Polizei berichtet, war die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls durch die Wetterbedingungen sehr glatt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren sofort zur Stelle. Die 58-jährige Frau wurde noch am Unfallort reanimiert und ins Krankenhaus gebracht - dort erlag sie jedoch ihren schweren Verletzungen. Der 62-jährige Fahrer des Audi kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Straße zwischen Bad Weißenstadt und Sparneck blieb noch bis etwa 9.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.