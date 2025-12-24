Auto erfasst Fußgängerin: Frau schleudert durch die Luft und bleibt auf Gehweg liegen

Tapfheim - Eine 69-jährige Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Durch den Aufprall am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit dem Auto wurde die Frau zur Seite geschleudert.

Sie blieb schwer verletzt auf dem Gehweg an der Ulmer Straße liegen, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Der 48-jährige Autofahrer blieb unverletzt.