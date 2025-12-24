Auto erfasst Fußgängerin: Frau schleudert durch die Luft und bleibt auf Gehweg liegen
Von Tizian Gerbing
Tapfheim - Eine 69-jährige Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Durch den Aufprall am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit dem Auto wurde die Frau zur Seite geschleudert.
Sie blieb schwer verletzt auf dem Gehweg an der Ulmer Straße liegen, wie die Polizei mitteilte.
Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht. Der 48-jährige Autofahrer blieb unverletzt.
Bislang konnte die Polizei keine Zeugen des Unfalls ausfindig machen, um den genauen Hergang zu klären. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, soll ich bei den Beamten melden.
