Schwerer Auffahrunfall: SUV überschlägt sich und walzt Bushaltestelle nieder

Heßdorf - Bei einem Auffahrunfall in Bayern sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Beide Fahrzeuge und eine Bushaltestelle wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken kam es am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr auf der Staatsstraße 2259 nahe dem Heßdorfer Gemeindeteil Röhrach zu dem folgenschweren Crash.

Demnach war ein 66-Jähriger mit seinem Ford Kuga von Röttenbach in Richtung Dechsendorf unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge auf einen vor ihn fahrenden Škoda auffuhr, in dem sich ein 44-jähriger Fahrer und eine 42-jährige Beifahrerin befanden.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn. Dabei wurde auch eine Bushaltestelle zerstört. Der SUV blieb am Ende auf dem Dach liegen, wie Fotos von der Unfallstelle zeigen.

Laut Feuerwehr musste der SUV-Fahrer durch eine große Seitenöffnung aus seinem Wagen befreit werden.

Während das Paar im Škoda leicht verletzt wurde, erlitt der 66-Jährige schwere Verletzungen. Alle wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.