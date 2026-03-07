Autofahrer übersieht Motorrad: Bikerin (†24) stirbt noch an der Unfallstelle

Hilpoltstein (Bayern) - Tragischer Start in die Motorradsaison: Eine 24-jährige Bikerin ist bei einem Unfall im Landkreis Roth ums Leben gekommen.

Die Windschutzscheibe des Autos ist an der Fahrerseite stark beschädigt. Das Motorrad der Verstorbenen liegt zerstört auf der Straße. © NEWS5 / Sven Grundmann

Der Crash ereignete sich am Samstag gegen 12.50 Uhr auf der Allersberger Straße in Hilpoltstein, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 31-Jähriger mit seinem Audi von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Allersberger Straße auffahren und übersah dabei die stadtauswärts fahrende Motorradfahrerin.

Die 24-Jährige wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein ermitteln zum Unfallhergang. Ein Gutachter unterstützt sie dabei.