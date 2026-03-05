Motorradfahrer kracht in Laster: 18-Jähriger stirbt noch vor Ort

Ein Motorradfahrer prallt auf bei einem Rastplatz in der Nähe von Augsburg auf einen Lkw. Zum tödlichen Zusammenstoß kommt es auf dem Beschleunigungsstreifen.

Von Lilli Förter

Augsburg - Bei einem Unfall auf der A8 bei Augsburg ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Auf der Autobahn ist am Mittwochabend ein 18 Jahre alter Biker tödlich verunglückt.

Er sei am Mittwochabend auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Augsburg Ost in Richtung Stuttgart auf das Heck eines Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit.

Der 18-Jährige verstarb den Angaben nach noch an der Unfallstelle.

Ein 32-Jähriger habe seinen Sattelzug gegen 21 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen abgestellt, um im Rahmen einer Pause dort zu halten.

Der Motorradfahrer habe den Streifen befahren, um auf die Autobahn aufzufahren, und sei dabei auf den stehenden Lastwagen gekracht.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Unfalls.

Zur Klärung wurde ein Gutachter beauftragt, teilten die Beamten mit. Gegen den 32-Jährigen werde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

