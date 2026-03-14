Auto erfasst Mutter und Kind: Frau schwer verletzt

Kulmbach - Eine Frau und ihr Kind sind bei einem Unfall in Kulmbach von einem Auto angefahren worden. Die 29 Jahre alte Mutter wurde laut Polizei schwer verletzt, ihr siebenjähriger Sohn zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Den Angaben zufolge überquerten die beiden eine Straße an einem Fußgängerüberweg. Eine 32-jährige Autofahrerin erkannte die beiden Fußgänger demnach zu spät.

Der Sohn sei von dem Wagen der Frau gestreift worden, die Mutter sei frontal erfasst worden. Der Rettungsdienst habe die 29-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.