Auto erfasst Siebenjährige an Fußgängerüberweg: Mädchen verletzt
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Von Charlotte Haft
Freising - Am Freitagmorgen wurde eine Siebenjährige auf einem Fußgängerüberweg in Freising von einem Auto erfasst. Das Mädchen wurde durch den Unfall verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, zog sich die Schülerin eine Fraktur am Unterschenkel zu.
Das Mädchen wollte den Angaben zufolge am Freitag gegen 7.30 Uhr eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, als eine Frau mit dem Auto unterwegs war.
Nach ersten Erkenntnissen übersah die 32-jährige Autofahrerin demnach das Kind, wobei die tief stehende Sonne sowie die örtlichen Sichtverhältnisse eine entscheidende Rolle gespielt haben sollen.
Das verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)