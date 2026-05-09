Auto erfasst Siebenjährige an Fußgängerüberweg: Mädchen verletzt

Freising - Am Freitagmorgen wurde eine Siebenjährige auf einem Fußgängerüberweg in Freising von einem Auto erfasst. Das Mädchen wurde durch den Unfall verletzt.

Die Siebenjährige wurde in eine Klinik gefahren. © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, zog sich die Schülerin eine Fraktur am Unterschenkel zu.

Das Mädchen wollte den Angaben zufolge am Freitag gegen 7.30 Uhr eine Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, als eine Frau mit dem Auto unterwegs war.