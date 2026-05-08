OB gibt O.K. - Surfen auf der Münchner Eisbachwelle wieder erlaubt

München - Das Surfen auf der Eisbachwelle im Münchner Englischen Garten ist ab sofort wieder erlaubt.

Seit dem April 2025 warten Surfer darauf, dass die Eisbachwelle offiziell und dauerhaft wieder freigegeben wird. © Christof STACHE/AFP

Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) – der kurz zuvor noch feierlich bekannt gab, eine Koalition gefunden zu haben – gab die Welle mit Veröffentlichung einer angepassten Allgemeinverfügung frei.

Krause hatte zuvor bereits im Wahlkampf durchblicken lassen, dass die bei Surfern weltweit bekannte Welle wieder genutzt werden soll.

Nun ist der Hotspot nach gut einem Jahr dauerhaft wieder freigegeben. Die Welle war Monate lang gesperrt, nachdem eine Frau einige Tage nach einem schweren Surf-Unfall im Eisbach ihren Verletzungen erlegen war.

Beim Sturz vom Board hatte sich die 33-Jährige mit einer an ihrem Knöchel befestigten Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt.

Andere Surfer versuchten, sie von dem Surfboard zu trennen, scheiterten aber wegen der starken Strömung. Erst der Feuerwehr konnte die Surferin bergen.