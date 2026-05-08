Frontal-Kollision mit Omnibus: Motorradfahrer (†21) stirbt auf Landstraße

Weisendorf - Im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Er ist zuvor mit einem Omnibus kollidiert.

Ein Motorrad stieß mit einem Linienbus zusammen. Der Biker starb noch an der Unfallstelle, der Busfahrer wurde mittelschwer verletzt. © NEWS5 / Kevin Weddig

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. Der Biker war zu diesem Zeitpunkt auf der Staatsstraße von Weisendorf kommend in Richtung Großenseebach unterwegs.

Der 21-Jährige wollte offenbar ein Auto überholen, als ihm ein Omnibus entgegenkam, mit dem er kollidierte.

"Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

In dem Omnibus befanden sich drei Fahrgäste im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Sie blieben allesamt körperlich unverletzt.

"Der Busfahrer wurde mittelschwer verletzt und wird in einer nahegelegenen Klinik behandelt", ergänzt Oliver Trebing, Pressesprecher beim Polizeipräsidium.