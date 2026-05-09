Junge Bikerin stürzt und wird von VW erfasst: 16-Jährige schwer verletzt
Kitzingen/Seinsheim - Eine 16-jährige Motorradfahrerin wurde schwer verletzt: Auf der St2418 in Unterfranken kam es am späten Freitagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der tragische Crash ereignete sich gegen 17.20 Uhr zwischen Seinsheim-Iffigheim und Obernbreit im Landkreis Kitzingen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach fuhr die Jugendliche mit einem Motorrad auf der Staatsstraße in Richtung Obernbreit. Dabei stürzte sie aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve. Im Anschluss wurden die 16-Jährige und ihre Maschine von einem entgegenkommenden VW erfasst.
Die junge Bikerin erlitt schwere Verletzungen. "Verkehrsteilnehmer leisteten Hilfe und setzten den Notruf ab", ergänzte ein Sprecher.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren in der Folge rasch vor Ort. Sie versorgten die Schwerverletzte und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.
Sperrung der St2418 nach Unfall bei Seinsheim
"Der 68-jährige Autofahrer blieb dem Sachstand nach unverletzt", hieß es weiter. Die St2418 wurde vorübergehend gesperrt.
Das Motorrad und der VW mussten nach dem Crash abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Seinsheim dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa