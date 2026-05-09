Junge Bikerin stürzt und wird von VW erfasst: 16-Jährige schwer verletzt

Kitzingen/Seinsheim - Eine 16-jährige Motorradfahrerin wurde schwer verletzt: Auf der St2418 in Unterfranken kam es am späten Freitagnachmittag zu einem verhängnisvollen Unfall !

Eine 16-jährige Bikerin wurde schwer verletzt: Der Rettungsdienst rückte am Freitagnachmittag zur St2418 in Unterfranken aus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der tragische Crash ereignete sich gegen 17.20 Uhr zwischen Seinsheim-Iffigheim und Obernbreit im Landkreis Kitzingen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr die Jugendliche mit einem Motorrad auf der Staatsstraße in Richtung Obernbreit. Dabei stürzte sie aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve. Im Anschluss wurden die 16-Jährige und ihre Maschine von einem entgegenkommenden VW erfasst.

Die junge Bikerin erlitt schwere Verletzungen. "Verkehrsteilnehmer leisteten Hilfe und setzten den Notruf ab", ergänzte ein Sprecher.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren in der Folge rasch vor Ort. Sie versorgten die Schwerverletzte und brachten sie in ein nahe liegendes Krankenhaus.