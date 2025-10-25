Auto fährt Zehnjährigen an und braust davon, ohne zu helfen

Ergolding - Nachdem ein Auto einen zehn Jahre alten Schüler angefahren hat, ist der Fahrer oder die Fahrerin weitergefahren - ohne sich um das Kind zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls in Ergolding. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Das Kind stand am Donnerstag mit seiner Großmutter auf einem Gehweg an der Sportplatzstraße, berichtete die Polizei.

Der Wagen sei gegen 13.15 Uhr rückwärts vom Gelände des Wertstoffhofs in Ergolding (Landkreis Landshut) gefahren und dabei mit dem Schüler zusammengestoßen.

Die Seniorin brachte ihren leicht verletzten Enkel anschließend in ein Krankenhaus.