Nagelpistole löst sich: Arbeiter schießt Kollegen ins Bein
Von Daniel Wieland
Rosenheim - Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr kam es in Oberbayern zu einem schmerzhaften Arbeitsunfall. Mit dem Nagel aus einer Nagelpistole hat ein Mann seinen 25-jährigen Arbeitskollegen am Bein verletzt.
Die beiden Männer hätten einen sogenannten Brandschutzstreifen an einem Gebäude angebracht, teilte die Polizei mit.
Der 44-Jährige habe dabei die Nagelpistole benutzt, sein jüngerer Kollege habe den Streifen gehalten.
Dabei traf einer der Nägel das Bein des 25-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.
Die Polizei geht bislang von einem Arbeitsunfall aus und ermittelt gegen den 44-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)