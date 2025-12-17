Nagelpistole löst sich: Arbeiter schießt Kollegen ins Bein

Rosenheim - Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr kam es in Oberbayern zu einem schmerzhaften Arbeitsunfall . Mit dem Nagel aus einer Nagelpistole hat ein Mann seinen 25-jährigen Arbeitskollegen am Bein verletzt.

Der verletzte Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die beiden Männer hätten einen sogenannten Brandschutzstreifen an einem Gebäude angebracht, teilte die Polizei mit.



Der 44-Jährige habe dabei die Nagelpistole benutzt, sein jüngerer Kollege habe den Streifen gehalten.

Dabei traf einer der Nägel das Bein des 25-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.