Nagelpistole löst sich: Arbeiter schießt Kollegen ins Bein

Am Dienstagnachmittag kam es in Rosenheim zu einem Arbeitsunfall. Dabei schoss ein Arbeiter seinem Kollegen mit einer Nagelpistole ins Bein.

Von Daniel Wieland

Rosenheim - Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr kam es in Oberbayern zu einem schmerzhaften Arbeitsunfall. Mit dem Nagel aus einer Nagelpistole hat ein Mann seinen 25-jährigen Arbeitskollegen am Bein verletzt.

Der verletzte Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)
Der verletzte Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Die beiden Männer hätten einen sogenannten Brandschutzstreifen an einem Gebäude angebracht, teilte die Polizei mit.

Der 44-Jährige habe dabei die Nagelpistole benutzt, sein jüngerer Kollege habe den Streifen gehalten.

Dabei traf einer der Nägel das Bein des 25-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht.

Die Polizei geht bislang von einem Arbeitsunfall aus und ermittelt gegen den 44-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Bayern Unfall: