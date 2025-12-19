BMW kracht Böschung hinunter: Verletzter Fahranfänger in Flussbett eingeschlossen

Am Donnerstagnachmittag kam ein Fahranfänger in Berchtesgaden von der Straße ab und stürzte in ein Flussbett. Ersthelfer mussten ihn aus seinem Wagen befreien.

Von Paulina Sternsdorf

Berchtesgaden - Am Donnerstagnachmittag fuhr ein BMW-Fahrer gerade bergauf die Salzbergstraße entlang, als er plötzlich in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der 18-jährige Münchner stürzte eine Böschung hinunter und blieb mit seinem Wagen einem Flussbett liegen.

Der 18-Jährige wurde in seinem Auto eingeschlossen.  © Angerer, BRK BGL

Gegen 13.20 Uhr mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei in Berchtesgaden ausrücken.

Durch den Unfall wurde der Fahranfänger in seinem Auto eingeschlossen und konnte sich nicht mehr eigenständig befreien. Ersthelfer eilten noch vor den Rettungskräften zu Hilfe und konnten den jungen Mann aus seiner misslichen Lage befreien.

Der 18-Jährige kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon, so das Rote Kreuz. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Notfallsanitäter wurde der Patient zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Bad Reichenhall transportiert.

Zahlreiche Rettungskräfte halfen vor Ort mit.  © Angerer, BRK BGL

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher, während Beamte der Polizei Berchtesgaden den Unfallhergang vor Ort aufnahmen.

