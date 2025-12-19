Frontalcrash mit Lkw: 84-jähriger Rentner verstirbt noch an der Unfallstelle

Osterhofen - Die Rettungskräfte kämpften um sein Leben, doch bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagmittag, gegen 11.45 Uhr wurde ein 84-Jähriger im Landkreis Deggendorf so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Seine vier Jahre ältere Beifahrerin kam in eine Klinik.

Die Beifahrerin des Verunglückten kam in eine Klinik. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Autofahrer kollidierte in der Staatsstraße 2115 in Osterhofen mit einem Sattelzuggespann, so die Polizei.

Der 84-Jährige sei am Donnerstag noch am Unfallort reanimiert worden, dann aber an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Die 88-jährige Beifahrerin sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Autofahrer aus zunächst unbekannter Ursache vormittags auf die Gegenspur. Dort sei er frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzuggespann zusammengestoßen.