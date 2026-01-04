Auto geht in Flammen auf: Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Petting - Ein 85-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Traunstein gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Straße zwischen Petting und Leobendorf blieb stundenlang gesperrt. © BRK Kreisverband Berchtesgaden

Der Mann kam am Samstagmittag zwischen Petting und Leobendorf mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen den Baum, wie die Polizei mitteilte.

Demnach bargen Ersthelfer den allein im Auto sitzenden Mann und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Kurz darauf sei das Fahrzeug in Brand geraten und habe wenig später in Vollbrand gestanden.

Trotz der schnellen Hilfe starb der 85-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Kreisstraße 32 sei für die Dauer der Unfallaufnahme rund dreieinhalb Stunden gesperrt worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären.