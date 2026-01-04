Polizeiauto kracht in Straßenbahn: Drei Verletzte

Augsburg - Bei einer Einsatzfahrt ist ein Polizeiauto am Samstag in Augsburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Die Feuerwehr arbeitete dran, die Bahn zum Abtransport zurück ins Gleis zu schieben. © Vifogra / Uwe Friedrich

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Nachmittag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Haunstetter Straße/Rumplerstraße zum Unfall. Als das Polizeiauto links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die daraufhin entgleiste.

Die 24-jährige Straßenbahnfahrerin und die beiden 27 und 28 Jahre alten Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Die Polizisten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt sollen demnach mehr als zwei Dutzend Fahrgäste darin gewesen sein, die wohl alle unverletzt blieben.

Das Auto erlitt einen Totalschaden, die ebenfalls beschädigte Straßenbahn konnte von der Feuerwehr immerhin zum Abtransport wieder zurück ins Gleis geschoben werden.