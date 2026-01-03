Zahlreiche Unfälle: Schnee und Glätte auf Bayerns Straßen

Schnee und Glätte machen sich am Wochenende auf Bayerns Straßen bemerkbar.

Von Lena Brandner München - Auf Straßen mit winterlichen Verhältnissen ist es in Bayern zu zahlreichen Unfällen gekommen. Vor allem am Freitag krachte es auf schneeglatten Straßen, in der Nacht beruhigte sich die Lage allmählich, wie die bayerischen Polizeipräsidien mitteilten.

Der Winter hat Nordbayern im Griff: Auch in den kommenden Tagen wird unbeständiges Winterwetter erwartet. © Pia Bayer/dpa Vielfach kamen Autos von der Straße ab, prallten gegen Bäume und Verkehrsschilder oder gerieten in den Gegenverkehr. In den meisten Fällen blieb es Polizeiangaben zufolge bei Blechschäden oder leichten Verletzungen. Auf der schneebedeckten A93 in der Oberpfalz geriet ein mit 20 Tonnen Lachs beladener Lastwagen ins Schleudern und kippte um. Die Autobahn wurde rund zwölf Stunden lang gesperrt. Bei einem Unfall im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach wurden am Freitagabend laut Polizei vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein 30-Jähriger war mit seinem Auto bei Schnee auf der B85 nahe Kümmersbruck ins Schleudern geraten. Dabei stieß das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der durch die Kollision von der Fahrbahn geschleudert wurde. Bayern Unfall Fußgänger von Auto erfasst und getötet: War die Sonne schuld an dem Unglück? Der 30-Jährige und eine Frau im entgegenkommenden Wagen wurden laut Polizei schwer verletzt. Zwei weitere Frauen kamen mit mittelschweren und leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Unfall mit acht Autos in Oberfranken

In Mittelfranken hatte auch der Winterdienst Probleme, voranzukommen. © NEWS5 / Kevin Weddig In Oberfranken zählte die Polizei am Freitag rund 139 witterungsbedingte Unfälle. In Bamberg rückte die Polizei von Freitag auf Samstag zu rund zwei Dutzend Unfällen aus. Auch in den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge, Hof und Forchheim berichtete die Polizei von mehreren Unfällen. Auf der A93 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) etwa stießen laut Polizei acht Autos zusammen. Demnach geriet der Wagen eines 50-Jährigen auf der verschneiten Fahrbahn ins Rutschen und drehte sich. Sieben weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren einander auf. Ein Beteiligter kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach stieß ein Linienbus auf einer bergigen, mit Schneematsch bedeckten Straße mit einem Kleintransporter zusammen. Bayern Unfall Polizist stirbt in Silvesternacht: Streifenwagen schleudert in Gegenverkehr Der Fahrer des Kleintransporters kam nach dem Unfall bei Burk mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

Unfälle in Oberbayern: Fahranfänger zu schnell auf glatter Straße unterwegs