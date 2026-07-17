Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Menschen sterben bei Zusammenstoß mit Laster

Eching - Zwei Menschen sind am Freitag beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der B11 im Landkreis Landshut gestorben. Der Wagen kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Bundesstraße wurde von der Polizei gesperrt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Beide Insassen des Autos wurden gegen 10 Uhr demnach so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an.