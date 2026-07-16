Auto kracht mit Laster zusammen: Seniorin stirbt bei Unfall

Zolling - Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall ihres Fahrzeugs mit einem Lastwagen ums Leben gekommen.

Laut Polizei geschah der Unfall auf der Staatsstraße, Ecke Flitzinger Straße, gegen 10.10 Uhr. (Symbolbild) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher

Ihr gleichaltriger Lebensgefährte erlitt auf dem Beifahrersitz schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Das Paar war am Donnerstag unterwegs von Flitzing in Richtung Zolling im Landkreis Freising.

An einer Kreuzung übersah die Fahrerin nach Angaben der Polizei trotz Stoppschildes einen von links kommenden 15-Tonner-Lastwagen.

Der Laster sei demnach nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Autos gekracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Paar aus dem Auto befreien. Die Frau wurde noch vor Ort reanimiert, erlag aber ihren schweren Verletzungen, wie es weiter hieß.