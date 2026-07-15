Traktor kippt in Allgäuer Bergen um: Kind (6) schwer verletzt

Bad Hindelang - Bei einem schweren Unfall im Hintersteiner Tal bei Bad Hindelang ist am Dienstagabend ein sechsjähriges Kind schwer verletzt worden, als gegen 18 Uhr ein Traktor umkippte.

Fahrer und Kind wurden nach dem Unfall per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Das Fahrzeug war zuvor in den Allgäuer Bergen auf dem Weg zu einer Alpe von der Fahrbahn abgekommen.

"Ein 26-jähriger deutscher Fahrer wollte Getränke von einer Materialseilbahn zu einer nahe gelegenen Alpe transportieren", teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mit.

"Kurz vor der Materialseilbahn beschleunigte das Fahrzeug in leicht abschüssigem Gelände aus bislang unbekannter Ursache."

Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Neben dem Fahrer befand sich auch das Kind im Fahrzeug.

Dieses wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in Zusammenarbeit mit der Bergwacht Hinterstein in ein Krankenhaus geflogen werden.