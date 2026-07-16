Schafherde büxt aus: Fünf Tiere sterben bei schwerem Unfall

Söchtenau - Am Mittwochabend verirrte sich eine Schafherde auf der Straße im Landkreis Rosenheim. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Fünf Schafe starben bei dem Unfall. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Bei dem Zusammenstoß starben fünf Schafe, ein Schaf wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 23-jähriger Autofahrer konnte der Herde zuvor nicht ausweichen.