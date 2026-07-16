Schafherde büxt aus: Fünf Tiere sterben bei schwerem Unfall

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Am Mittwochabend verirrte sich eine Schafherde auf der Straße im Landkreis Rosenheim. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Von Jule Meck

Söchtenau - Am Mittwochabend verirrte sich eine Schafherde auf der Straße im Landkreis Rosenheim. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Fünf Schafe starben bei dem Unfall. (Symbolfoto)
Fünf Schafe starben bei dem Unfall. (Symbolfoto)  © Sven Hoppe/dpa

Bei dem Zusammenstoß starben fünf Schafe, ein Schaf wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 23-jähriger Autofahrer konnte der Herde zuvor nicht ausweichen.

Der Besitzer brachte die restliche Herde nach dem Unfall zurück in den Stall. Wie die Tiere aus der Weide entkamen, ist derzeit unklar.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

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