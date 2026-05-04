Mit 1,98 Promille am Steuer: Betrunkener Mann rammt Auto - acht Verletzte

Rieden - Bei einem mutmaßlich verbotenen Autorennen hat ein betrunkener Mann am Sonntagabend im Landkreis Amberg-Sulzbach einen Unfall verursacht, bei dem insgesamt acht Menschen verletzt wurden. Der 47-Jährige habe zudem zugegeben, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben.

Die Polizei stoppte den zugedröhnten Raser. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille, teilte die Polizei mit.

Der Unfallverursacher war auf dem Schotterparkplatz eines Campingplatzes zunächst sogenannte "Donuts" gefahren. Dabei handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um kreisförmige Fahrmanöver mit durchdrehenden Rädern und 360-Grad-Drehungen.

Danach habe der Mann mit seinem Auto den Campingplatz mit hoher Geschwindigkeit verlassen und sei in Richtung Ortsmitte gefahren.

Dabei habe der 47-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen versucht, ein vorausfahrendes Auto links zu überholen, wobei er mit voller Wucht auf dieses aufgefahren sei. Durch den starken Aufprall sei sein Auto gegen einen Grundstückszaun geschleudert worden und habe diesen beschädigt.

Bei dem Unfall befanden sich vier Mitfahrer im Wagen des Verursachers. Im vorausfahrenden Auto befanden sich drei Menschen. Alle Beteiligten seien den Angaben zufolge leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.