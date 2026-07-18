Auto kracht beim Überholen in Traktor: Landwirt lebensgefährlich verletzt

Fridolfing - Am Freitag wollte ein Traktorfahrer mit Anhänger auf der B20 gerade in Richtung Stießberg (Landkreis Traunstein) abbiegen, als ein Auto ein Überholmanöver startete. Dadurch kam es zu einem heftigen seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Traktorfahrer musste in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Fahrer und Beifahrer des Wagens erlitten leichte und schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Trostberg gebracht, so die Polizei.

Der Traktorfahrer hingegen erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und musste schnellstmöglich per Rettungshubschrauber in das Traunsteiner Klinikum geflogen werden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Freiwillige Feuerwehr Fridolfing die Bundesstraße vollständig ab und unterstützte die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen vor Ort.

Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete die Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein.