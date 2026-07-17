Tödlicher Wildwechsel: Rollerfahrer stirbt nach Unfall mit Reh

Perkam - Im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen ist am späten Donnerstagabend ein Rollerfahrer tödlich verunglückt.

Im Bereich Perkam in Niederbayern ist ein Rollerfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Reh ums Leben gekommen. Auch das Tier überlebte die Kolission nicht. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 21.50 Uhr auf der Staatsstraße im Gemeindebereich Perkam.

Der 49 Jahre alte Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug in Richtung Straubing unterwegs. "Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

"Durch den Zusammenstoß mit dem Reh und den anschließenden Sturz verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass er nach dem Unfall in einem nahe gelegenen Krankenhaus verstarb."

Das weiträumige Umfeld in diesem Bereich ist stark von landwirtschaftlichen Flächen und Waldstücken geprägt. Entsprechend wird über weite Strecken mit Verkehrsschildern vor Wildwechseln sowie damit verbundener erhöhter Unfallgefahr gewarnt.