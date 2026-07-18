Wendemanöver endet tödlich: Biker fliegt mehrere Meter durch die Luft, jede Hilfe kommt zu spät

Irschenberg - Am Freitagabend wollte ein 51-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der B472 in Richtung Miesbach in eine Feldeinfahrt einbiegen, um zu wenden. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der in Richtung Irschenberg in Bayern unterwegs war – es kam zum folgenschweren Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer starb noch vor Ort. © Markus Steinberger / EinsatzReport24

Wie die Polizei berichtet, krachte der 32 Jahre alte Biker gegen die hintere rechte Seite des Opels und flog mehrere Meter durch die Luft.

Dabei erlitt er so schwere innere Verletzungen, das er trotz sofortiger Reanimationsversuchen durch mehrere Ersthelfer, fortgesetzt durch die Rettungskräfte, noch an der Unfallstelle verstarb.

Die beiden Insassen des Opel Astra erlitten einen Schock und wurden vor Ort vom Rettungsdienst sowie dem Kriseninterventionsteam betreut. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Schaden am Opel Astra wird auf rund 8000 Euro, am Motorrad der Marke Honda auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.