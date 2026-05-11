Mann (†56) fällt unter umkippenden Radlader und stirbt

Roggenburg - Im bayerisch -schwäbischen Landkreis Neu-Ulm ist am Sonntagabend ein Mann aus einem kippenden Radlader gestürzt und von diesem tödlich verletzt worden.

Tragischer Betriebsunfall am Sonntag: Beim Umkippen dieses Radladers wurde ein Mann tödlich verletzt. © Ralf Zwiebler/dpa

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wollte der 56-Jähriger neben einem Feldweg einen steilen Abhang begradigen, in dem er diesen mit Sand aufschüttete. Dabei hatte er wohl unter anderem unmittelbar vor dem Unfall die Schaufel nach oben ausgefahren um den Sand über einen Maschendrahtzaun zu heben.

"Der Radlader war hierbei komplett nach links eingeschlagen", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

"Durch eine Bewegung kippte das Gefährt nach links um, der Fahrer stürzte aus der Kabine und wurde unter der Arbeitsmaschine eingequetscht."

Mehrere Feuerwehren und das THW halfen bei der Sicherung der Arbeitsmaschine. Nachdem der Mann geborgen wurde, konnte der alarmierte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen.