Mehrere Personen im Gleis: Seniorin fast überrollt, Zug reißt Mann Bein ab

München - Gleich mehrmals musste die Bundespolizeiinspektion im Raum um München zum Wochenende hin wegen Personen auf den Gleisen ausrücken. Dabei verlor ein Mann bei einem Unfall sein Bein, bei einem anderen Vorfall wäre fast eine Seniorin überrollt worden.

Am Wochenende musste ein Schwerverletzter (82) mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wo er notoperiert wurde. Er verlor bei einem Bahnunfall sein Bein. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Doch schon bei Letzterer musste der 24-jährige Lenker wegen eines Schocks von seinen Kollegen abgelöst werden - obwohl er eine Tragödie verhinderte.

Dieser Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 13.50 Uhr. Laut Angaben der Beamten wollte eine 88-Jährige ihren Heimweg am Bahnhof Taufkirchen über die Schienen abkürzen.

Der junge Fahrer gab einen Warnton ab und leitete die Notbremsung ein. "Der Zug kam circa einen Meter vor der Frau zum Stillstand", teilte die Bundespolizeiinspektion München am Montag mit.

"Der Vorfall konnte durch umstehende Zeugen beobachtet werden." Die rund 50 Passagiere der Bahn blieben unverletzt.

Etwa eine Stunde lang sorgte der Vorfall für leichte Einschränkungen im Bahnbetrieb. Die Bundespolizei ermittelt wegen möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein weiterer Vorfall am Samstag ging deutlich schlimmer aus.