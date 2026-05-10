Radfahrer von Schnellzug erfasst: 74-Jähriger missachtet geschlossene Schranke

Lindau - An einem Bahnübergang in der Eichwaldstraße in Lindau ist am Samstag ein 74-jähriger Radfahrer von einem Schnellzug erfasst worden. Die Bahnstrecke musste anschließend rund drei Stunden lang gesperrt werden.

Der 74-Jährige wurde auf dem Rad von einem Zug erwischt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Fahrradfahrer wurde laut Polizei mittelschwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann den halbseitig beschrankten Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert haben. Dabei sei er seitlich von einem Schweizer Schnellzug erfasst und zur Seite geschleudert worden.

Das Fahrrad sei komplett zerstört worden. Der verletzte Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die rund 250 Fahrgäste des Schnellzugs blieben laut Angaben der Polizei unverletzt, mussten aber betreut werden. Ein unbeteiligter Regionalzug, der auf dem Gegengleis unterwegs war, sei evakuiert worden.