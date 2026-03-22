Auto kracht gegen Baum: Feuerwehr rettet schwer verletzten Fahrer aus Wrack
Von Malin Wunderlich
Attenkirchen - Ein 28-Jähriger ist im Landkreis Freising Sonntagnacht mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
Der Wagen kam auf der B301 zwischen Attenkirchen und Au gegen 1.25 Uhr in der Hallertau von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.
Demnach barg die Feuerwehr den Mann aus dem Auto und er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.
Der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
Die B301 war in der Nacht für etwa drei Stunden vollständig gesperrt, während Einsatzkräfte vor Ort arbeiteten und die Unfallstelle absicherten. Die Polizei ermittelt zu Unfallhergang und Ursache.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa (Symbolfoto)