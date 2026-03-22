Auto kracht gegen Baum: Feuerwehr rettet schwer verletzten Fahrer aus Wrack

Attenkirchen - Ein 28-Jähriger ist im Landkreis Freising Sonntagnacht mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Verletzte musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der Wagen kam auf der B301 zwischen Attenkirchen und Au gegen 1.25 Uhr in der Hallertau von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Demnach barg die Feuerwehr den Mann aus dem Auto und er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Schaden wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.