Auto kracht in Gegenverkehr: Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Ansbach - In Mittelfranken sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf einer Staatsstraße mehrere Personen verletzt worden.

Bei dem Unfall hatte sich der schwarze Mercedes mehrmals überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Markus Zahn

Der Crash ereignete sich bei der Stadtausfahrt von Ansbach in Richtung Rügland.

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, kam ein weißer Audi aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab.

Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes.

Dieser überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Laut bisherigen Informationen wurden vier Personen leicht verletzt.

Sie alle seien zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch auf dem parallel verlaufenden Radweg wurde eine Person in den Unfall verwickelt.