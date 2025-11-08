Auto schleudert Teenager durch die Luft: 16-Jähriger schwer verletzt

Passau - Ein 16-Jähriger wollte am Freitagabend gerade die Freyunger Straße überqueren, als ihn plötzlich ein Auto frontal erfasste. Der Jugendliche erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.

Der 16-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Teenager war nach ersten Erkenntnissen gegen 18.12 Uhr zunächst zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs und sei dann auf die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 72-Jähriger habe ihn dabei frontal mit seinem Wagen angefahren, der 16-Jährige sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.