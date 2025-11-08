Auto schleudert Teenager durch die Luft: 16-Jähriger schwer verletzt
Von Lena Brandner
Passau - Ein 16-Jähriger wollte am Freitagabend gerade die Freyunger Straße überqueren, als ihn plötzlich ein Auto frontal erfasste. Der Jugendliche erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.
Der Teenager war nach ersten Erkenntnissen gegen 18.12 Uhr zunächst zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs und sei dann auf die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte.
Ein 72-Jähriger habe ihn dabei frontal mit seinem Wagen angefahren, der 16-Jährige sei mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher.
Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Zur Klärung des Unfallhergangs war laut Polizei ein Gutachter vor Ort.
Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Autofahrer.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)