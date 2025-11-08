Junger Fahrer rast in Gegenverkehr: Elf Menschen verletzt, 70 Kräfte im Einsatz

Wurmannsquick - Mitten in Niederbayern krachte es: Am Freitagabend geriet gegen 19.15 Uhr ein junger Fahrer auf der B588 in den Gegenverkehr. Über siebzig Einsatzkräfte waren kurz nach dem Zusammenprall im Einsatz, um elf Verletzten, darunter viele schwer, zu helfen.

Die Feuerwehr und Polizei kümmert sich um die Verletzten und die Unfallstelle. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der junge Mann sei aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und dort in einen anderen Wagen gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wagen des 20-Jährigen schleuderte dann noch gegen ein weiteres Auto.

Alle elf Insassen in den drei Fahrzeugen wurden verletzt, fünf schwer, sechs leicht. Kurz nach dem Unfall am Freitagabend hatte die Polizei zunächst von sechs Schwerverletzten gesprochen.

Neben fünf Rettungswagen und vier Notärzten waren auch rund 60 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.