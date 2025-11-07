Landung geht schief: Gleitschirmflieger stürzt aus zehn Metern Höhe
Von Roland Beck
Oberstdorf - Am Donnerstag verunglückte gegen 16 Uhr ein Gleitschirmflieger im Landkreis Oberallgäu. Der Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.
Der 61-Jährige stürzte nach Polizeiangaben kurz vor der Landung aus etwa zehn Metern Höhe ab.
Der Unfall ereignete sich am Landeplatz der Oybele-Halle.
Nach dem Aufprall wurde der Sportler schwer verletzt. Er erhielt vor Ort eine medizinische Erstversorgung und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Zur Ursache des Absturzes hat die Polizeiinspektion Sonthofen Ermittlungen aufgenommen.
Es werde unter anderem geprüft, ob ein technischer Defekt oder ein Pilotenfehler vorliege, hieß es.
Titelfoto: Katrin Requadt/dpa (Symbolfoto)