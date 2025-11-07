Landung geht schief: Gleitschirmflieger stürzt aus zehn Metern Höhe

Oberstdorf - Am Donnerstag verunglückte gegen 16 Uhr ein Gleitschirmflieger im Landkreis Oberallgäu. Der Mann musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der Gleitschirmflieger fiel zehn Meter in die Tiefe. (Symbolfoto) © Katrin Requadt/dpa

Der 61-Jährige stürzte nach Polizeiangaben kurz vor der Landung aus etwa zehn Metern Höhe ab.

Der Unfall ereignete sich am Landeplatz der Oybele-Halle.

Nach dem Aufprall wurde der Sportler schwer verletzt. Er erhielt vor Ort eine medizinische Erstversorgung und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.