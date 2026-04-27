Lieferwagen völlig zerfetzt: 64-Jähriger stirbt nach Horror-Crash mit Tanklaster

Hof (Bayern) - Am Montagnachmittag hat sich auf der B173 ein schwerer Unfall mit dramatischen Folgen ereignet: Ein VW-Transporter krachte mit einem Tanklaster zusammen, wobei der Lieferwagen regelrecht zerfetzt wurde. Für den 64-jährigen Fahrer kam dabei jede Hilfe zu spät.

Der Lieferwagen wurde durch den Aufprall völlig zerstört. © NEWS5 / Frank Mertel

Aus bislang völlig ungeklärter Ursache geriet der 64-jährige VW-Fahrer auf dem Weg nach Köditz plötzlich auf die Gegenfahrbahn – genau in dem Moment, als ihm ein Tanklastzug entgegenkam. Es krachte frontal.

Der Aufprall war so massiv, dass der VW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Trotz des schnellen Handelns von Notarzt sowie weiteren Rettungskräften konnte dem VW-Fahrer nicht mehr geholfen werden und er starb noch an der Unfallstelle. Sein Fahrzeug wurde durch den Unfall an der Front vollständig zerfetzt.

Auch der Fahrer des Tanklastzugs wurde bei dem heftigen Zusammenstoß schwer verletzt. Der 45-jährige Tscheche kam nach der Erstversorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus.