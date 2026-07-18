Auto überschlägt sich mehrfach und stürzt in Fluss: Beifahrer muss reanimiert werden

Deiningen - Das Auto eines 20-Jährigen hat sich Samstag kurz vor Mitternacht mehrmals überschlagen und ist auf dem Dach liegend in die Eger im Landkreis Donau-Ries gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzten sich die Insassen dabei teilweise schwer, der Beifahrer musste reanimiert werden.

Die Verletzte wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Demnach verlor der 20-Jährige am Freitag in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, das dadurch erst gegen einen Leitpfosten und eine Leitplanke fuhr, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach liegend in die Eger stürzte.

Ausgebildete Ersthelfer, die zufällig vor Ort waren, befreiten den schwer verletzten Fahrer und eine leicht verletzte 19-jährige Mitfahrerin aus dem Auto.

Die Feuerwehr befreite den Beifahrer, der längere Zeit kopfüber im Wasser eingeklemmt war und schwerstverletzt reanimiert werden musste. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,1 Promille.